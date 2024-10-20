İsrail, UNIFIL'ye ait gözlem kulesini buldozerle yıktı

İsrail'in Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları devam ediyor.

UNIFIL son açıklamasında İsrail ordusuna ait bir buldozerin Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevre çitini kasten yıktığı açıkladı.

Yapılan açıklamada “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” denilerek “Bir kez daha BM mevzilerini saldırmanın ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz” denildi.

İsrail ordusunun defalarca UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat'taki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar verdiği aktarılan açıklamada, “Misyona katkı sağlayan ülkelere uygulanan baskıya rağmen barış gücü askerleri tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir. İzleme ve raporlama görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” denildi.