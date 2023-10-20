İsrail vatandaşları iki yıllık başvuruyu 13 günde yaptı. 100 bin kişi başvurdu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, tarafından yapılan bir açıklamaya göre, ülkede özel ateşli silah ruhsatı almak için başvuran sivillerin sayısında bir artış kaydetti.

CNN'de yer alan haberde, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel ateşli silah taşıma taleplerinde yüzde yüz artış var. Çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 100.000 sivil ruhsat almak için talepte bulunuldu" denildi.

İKİ YILLIK TALEP 13 GÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Ulusal Güvenlik Bakanlığı Ateşli Silahlar Denetleme ve Yaptırım Dairesi başkanı David Weizman, bakanlığın ortalama iki yıl boyunca bu sayıda talebi gördüğünü söyledi.

Bakanlık, "Savaşların patlak vermesiyle birlikte ruhsat verme faaliyetinin kapsamını önemli ölçüde artırdığını" söyledi.

HASTANE SALDIRISININ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, HAMAS ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 13. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı.