İsrail vatandaşları iki yıllık başvuruyu 13 günde yaptı. 100 bin kişi başvurdu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, ateşli silah ruhsatı isteyen sivillerin sayısında artış olduğunu söyledi.

İsrail vatandaşları iki yıllık başvuruyu 13 günde yaptı. 100 bin kişi başvurdu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, tarafından yapılan bir açıklamaya göre, ülkede özel ateşli silah ruhsatı almak için başvuran sivillerin sayısında bir artış kaydetti.

CNN'de yer alan haberde, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel ateşli silah taşıma taleplerinde yüzde yüz artış var. Çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 100.000 sivil ruhsat almak için talepte bulunuldu" denildi.

İKİ YILLIK TALEP 13 GÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Ulusal Güvenlik Bakanlığı Ateşli Silahlar Denetleme ve Yaptırım Dairesi başkanı David Weizman, bakanlığın ortalama iki yıl boyunca bu sayıda talebi gördüğünü söyledi.

Bakanlık, "Savaşların patlak vermesiyle birlikte ruhsat verme faaliyetinin kapsamını önemli ölçüde artırdığını" söyledi.

sivil-1.jpg

HASTANE SALDIRISININ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, HAMAS ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 13. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

İlgili Haberler
Halka silahlanma çağrısı yapan imam göreve döndü
Sudan'da çatışmalar bitmiyor: Vali sivil halka silahlanma çağrısı yaptı
Sudan'da çatışmalar bitmiyor: Vali sivil halka silahlanma çağrısı yaptı
Cami imamından Cuma hutbesinde seçim tehdidi: Silahlanma çağrısı yaptı
Çin'den ABD ve Japonya'nın "nükleer silahlanma" açıklamasına tepki
Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı Gündem
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi Yaşam
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi
Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var" Gündem
Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var"
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar Spor
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz! Gündem
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz!
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?” Video
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”