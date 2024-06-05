İsrail yedek asker sayısını artırdı

İsrail’in kuzeyinde bulunan Golan Tepeleri’nde yangınlar devam ederken İsrail hükümeti, İsrail ordusunun ihtiyaç halinde göreve çağırabileceği asker sayısını 300,000'den 350,000'e çıkardı. İsrail Ordu Radyosu’ndan Shahar Glick’in aktardığına göre, söz konusu karar 1 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sabah saatlerinde Lübnan sınırında gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail'in “kuzeyde son derece güçlü bir eyleme hazırlıklı olduğu” uyarısı yer aldı.