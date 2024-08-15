İsrail yine Filistinlilere “Buraları terk edin” dedi. Gazze’de güvenli yer kalmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail yine Filistinlilere “Buraları terk edin” dedi. Gazze’de güvenli yer kalmadı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Filistinli sivillerin Han Yunus’taki 3 mahalleyi boşaltmasını istedi. Bölgeden edinilen bilgilere göre Gazze’de güvenli yer kalmadı

Gazze’de saldırılarına devam eden İsrail, Filistinli sivillerin Han Yunus’taki bazı mahalleleri boşaltmalarını istedi. İsrail ordusu, hedef alacağı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada sivillerin Han Yunus’a bağlı "Karara 3" ve "Satr" bölgelerini boşaltmaları çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee Hamas’ın ve diğer örgütlerin söz konusu bölgelerden füze attığını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, daha önce yaptığı açıklamalarda Han Yunus'un 10'dan fazla mahallesinin boşaltılmasını istemişti. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığını vurguluyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyona ulaştı.

İsrail geçtiğimiz günlerde Han Yunus’ta sivillerin sığındığı bir okula saldırmıştı. Saldırı’da en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu saldırıdığı okulda Hamas militanlarının bulunduğunu öne sürmüştü.

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