İsrail yine Gazze'ye saldırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail yine Gazze'ye saldırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zavayide kasabasına saldırdı. Yaşanan saldırı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Ez-Zavayide kentine saldırdı. Yapılan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtilerek yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" nedeniyle İsrail'e 7 Ekim 2023 tarihinde bir saldırı gerçekleştirdi.

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İsrail, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi ise yaralandı.

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