İsrail yine Gazze'ye saldırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu Ez-Zavayide kentine saldırdı. Yapılan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtilerek yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" nedeniyle İsrail'e 7 Ekim 2023 tarihinde bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi ise yaralandı.