İsrail yine mülteci kampını bombaladı

Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail yine mülteci kampını bombaladı. Bureij Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail yine mülteci kampını bombaladı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

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