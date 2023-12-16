İsrail yine sivilleri vurdu. 14 ölü 9 yaralı

Kaynak: İHA
İsrail yine sivilleri vurdu. 14 ölü 9 yaralı
İsrail, Cibali’de iki evi hedef aldı. Gerçekleştirilen saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 71. güne girildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş tarafından yapılan açıklamada, "Cibaliye'de iki evi hedef alan hava saldırısı sonucu şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Evler, Gazze Şeridi genelinde çok sayıda yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapıyordu. Tüm yaralılar ve cansız bedenler Cibaliye'nin kuzeyindeki sağlık noktamıza getirildi. Enkaz altında çok daha fazlası var. Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri daha fazla kişiyi çıkarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafınfdan 7 Ekim’de İsrail’e yöçnelik gerçekleştirdiği saldırıda, 1200 İsraillinin öldürülmüş, 5 bin 132 kişinin de yaralanmıştı. Yüzlerce İsrailli ise esir alınmıştı.

İsrail Hamas’ın saldırısına karşılık 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda 71. güne gelindi.

İsrail saldırılarında kadın çocuk demeden katliam yapmaya devam ediyor.

Filistinli kaynakların açıklamalarına göre, 71’nci günü geride bıraktığımız saldırılarda şimdiye kadar, en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 binden fazla Filistinli öldü.

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