İsrail yine sivilleri vurdu. Çoğu çocuk 26 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiği bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef aldı.

Yerel kaynaklar İsrail'in gece boyu Gazze'ye hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail, Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombaladı

Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

BATI ŞERİA’DA SALDIRILAR DEVAM ETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı Filistinli genç Ömer eş-Şahruri (18) hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin bugün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

MÜLTECİ KAMPINI SİHA İLE VURDULAR

İsrail'in Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanlar 8 gündür aç ve susuz

ŞİFA HASTANESİNDE MAHSUR KALANLAR 8 GÜNDÜR AÇ VE SUSUSZ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetimi, Şifa Hastanesi'ndeki binlerce insanın hayatından İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sürdürmesi kınandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'i, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan prematüre bebekler, yeni doğanlar, hasta ve yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere binlerce insanın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." uyarısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin hastaneyi sıkı askeri kuşatma altına aldığı ve içerideki vatandaşları yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı kaydedilen açıklamada, "İşgalciler, hastanenin merkezi eczanesinin kontrolünü ele geçirerek burayı büyük bir hapishaneye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in girmesine izin verdiği su ve yiyeceklerin binlerce kişiden sadece çok azı için yeterli olduğu belirtilerek, yaralı, hasta ve çocukların her an ölüm tehlikesiyle yüzleştiğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma, uluslararası yardım kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletlere, hastanede mahsur kalanların hayatlarını kurtarmak ve onlara koruma sağlamak için acil hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.