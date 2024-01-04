İsrail Yüksek Mahkemesi’nden Netanyahu’ya bir darbe daha

İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından Mart 2023’te meclisten geçirilen ve başbakanın Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınabileceği halleri kısıtlayan yasa hakkındaki itirazları değerlendirerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme heyeti, tartışmalı yasanın 5’e karşı 6 oyla bir sonraki genel seçimlerin yapılmasının ardından bir sonraki meclis döneminin başında yürürlüğe girmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme kararında, söz konusu yasanın "açıkça kişisel bir değişiklik" olduğunun altı çizilerek, meclisin Temel Yasalar üzerindeki yetkisinin uygunsuz bir şekilde kullandığını ifade etti.

“BELİRLİ BİR KİŞİYE MEVCUT BAŞBAKANA FAYDA SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILDI"

Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman tarafından yapılan açıklamada, demokratik ülkelerde yasama organının yasa çıkarırken toplumun genelinin çıkarlarını göz önünde bulundurulması ve yasaları belirli bir kişinin yararına olacak şekilde tasarlanmaması gerektiği belirtildi.

Söz konusu yasanın hazırlanırken Netanyahu'nun yararının gözetildiğini aktaran Vogelman, “Tüm yasama süreci, belirli bir kişiye mevcut başbakana fayda sağlamak amacıyla yapıldı" ifadelerini kullandı.

Vogelman, bu sebeple mahkemenin söz konusu yasanın son derece kişisel yönü sebebiyle uygulanmasının bir sonraki meclis dönemine kadar ertelenmesi gerektiğine karar verdiğini açıkladı.

NETANYAHU’NUN GÖREVDEN ALINMASINI KISITLAYAN YASA

Mart 2023’te meclisten 47'ye karşı 61 oyla kabul edilen yasada, "ulusal liderlerin göreve uygun olmaması" tanımı değiştirildi. Başbakanların göreve uygun olmadığı ve görevden alınması şartı, kabinenin 4’te 3’ünün başbakanın fiziksel ya da psikolojik olarak göreve uygun olmadığı yönünde görüş bildirmesine bağlandı.

Muhalefet, söz konusu yasanın yargı bağımsızlığının tehlikeye attığını savundu. Netanyahu hükümeti, ise yasa ile Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini gerileterek kuvvetler arasındaki dengenin sağlanmasının amaçlandığını iddia etti.