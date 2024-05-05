İsrail'de bakanlardan Netanyahu'ya çekiliriz tehdidi

Kaynak: AA
İsrail'de bakanlardan Netanyahu'ya çekiliriz tehdidi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, aşırı sağcı bakanların Refah'ın karadan işgal edilmemesi halinde hükümetten çekileceklerine yönelik tehditlerine kabine toplantısında yanıt verdi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze’de bulunan Refah bölgesinin karadan işgalinin gerçekleşmesi için yönelttiği tehditlere, kabine toplantısında cevap verdiği belirtildi.

Kimsenin kendisin ne yapacağını söylemesine gerek olmadığını söyleyen Netanyahu ”Bazı şeyler oluyor ve olacak. Bu masadan birlik bekliyorum" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Haberin devamında, kabine toplantısında Savunma Bakanı Yoav Gallant geçen hafta ve bugün dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın karadan işgaline yönelik devam eden çalışmalarla yoğun şekilde ilgilendiğini söyleyerek, "Operasyon, yakında, hatta çok yakında gerçekleşecek” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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REFAH KONUSUNDA DİRETİYORLAR

Devamında İsrail'in işgal altındaki topraklarda bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Gallant'ın, (Hamas’la) müzakerelerin yalnızca ateş altında yürütüleceğine ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, “Ancak, şu anda bu gerçekleşmiyor" şeklinde konuştu.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve bu durumla alakalı şekilde ateşkese imza atmak yerine savaşa devam edilmesini ve Refah’a bir an önce saldırı düzenlenmesi için açıklamalarda bulunuyor.

HÜKÜMETTEN ÇEKİLİRİZ TEHDİDİ

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgalinin gerçekleşmemesi halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu aktarılmıştı.

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