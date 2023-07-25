İsrail'de basından yargı düzenlemesine siyah sayfa tepkisi

İsrail'de bazı gazeteler, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının dün Mecliste onaylanmasının ardından okurlarının karşısına siyah ilk sayfayla çıktı.

KAYNAK: AA
İsrail'de basından yargı düzenlemesine siyah sayfa tepkisi

Yediot Ahronot, İsrail Hayom, Haaretz ve TheMarker gazetelerinin siyah baskılı ön sayfalarında "İsrail demokrasisi için kara bir gün" ifadeleri yer aldı.

Jerusalem Post muhabiri Lahav Harkov ise olayın ardında bir reklam ilişkisi olduğunu aktardı.

Harkov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetelerin 'İsrail demokrasisi için kara gün' ifadesini manşetine taşıması çok şaşırtıcıydı, ancak bunun bir reklam olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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"Yüksek Teknolojili Protesto" adlı bir grup da Twitter paylaşımında, gazetelerin ön yüzünün siyah baskı ile çıkması için reklamı kendilerinin verdiğini duyurdu.

Protestocu grup, kendisini, "İsrail'in ileri teknolojisini yönlendiren ve ülkenin geleceği için bir misyon ve sorumluluk duygusu hisseden, İsrail genelindeki yüzlerce yüksek teknoloji şirketi, girişimci ve yatırımcıdan oluşan grup." şeklinde tanımladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetelerdeki söz konusu reklamın ülkede aylardır devam eden gösterileri de finanse eden yabancı kuruluşlar tarafından verildiği iddiasında bulundu.

İsrail'de aylardır kitlesel protestolara neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı dün Mecliste kabul edilmişti.

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