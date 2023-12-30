İsrail’de binlerce kişi Netenyahu’yu protesto ederek istifasını istedi

Kaynak: DHA
İsrail’de binlerce kişi Netenyahu’yu protesto ederek istifasını istedi
İsrail’de, Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin hala kurtarılamamış olması, Netenyahu’ya karşı öfkeye neden oluyor. Binlerce İsrailli Tel Aviv’de toplanarak Netenyahu’nun istifasını istedi.

İsrail, Gazze Şeridine saldırılar düzenlemeye devam ederken, Hamas tarafından bölgede esir tutulanların yakınları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

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Akşam saatlerinde başkentteki Habima Meydanı'nda toplanan esirlerin aileleri ve onlara destek veren binlerce kişi, “Daha iyi bir İsrail” sloganlarıyla acil seçim çağrısında bulundu.

Hamas’ın Gazze Şeridi’nde tuttuğu esirlerin bir an önce kurtarılmasını isteyen göstericiler, esir anlaşmasında serbest bırakılmayanların terk edilmemesini talep eden pankartlar taşıdı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da tepki gösteren protestocular, “Netanyahu iktidardayken hayatımız bu. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne felaket" sloganları atarak Netenyahu’nun istifasını talep etti.

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Protesto esnasında konuşma yapan Rotem Telem, “Her iki taraftan da insanlar boş yere ölüyor. Çocukların ölmesi bir politika değildir. Korkarım bize 7 Ekim’de kaybettiğimiz bir savaşı kazandığımızı söylüyorlar” dedi.

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