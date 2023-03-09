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İsrail'de çıkan olaylar sebebiyle Tel Aviv polis şefi görevden alındı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolardaki yetersiz tutumu nedeniyle Tel Aviv polis şefi Amichai Eshed'i görevden aldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 23:57
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İsrail'de çıkan olaylar sebebiyle Tel Aviv polis şefi görevden alındı

İsrail'de çıkan olaylar sebebiyle Tel Aviv polis şefi görevden alındı
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 (İHA) - İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kitlesel protestolardaki yetersiz müdahalesinden dolayı Tel Aviv polis şefi Amichai Eshed'i görevden aldı. Ben Gvir ve İsrail polisi tarafından ortak yapılan açıklamada, Eshed'in polis eğitim departmanı ile ilgili bir göreve getirileceği belirtildi. İsrail polis şefi Kobi Shabtai de görev değişikliğini onayladı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta protestoların devam ettiği günlerde Eshed'in tatilde olduğu iddia edildi.

Tartışmalı yargı reformu

Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor. İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı mercii olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

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