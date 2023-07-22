İsrail'de halk ayaklandı. Binlerce kişi Kudüs'e yürüyor

Yüksek yargının yetkilerini kısıtlayan Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı eylemler aylardır sürüyor. Yargı düzenlemesine karşı çıkan İsrailliler bu kez Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyüşe geçti.

İsrail'de halk ayaklandı. Binlerce kişi Kudüs'e yürüyor

İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlayan yasa tasarısının pazartesi günü mecliste oylanması bekleniyordu. Aylardır on binlerce İsrailliyi sokaklara döken tartışmalı yargı düzenlemesine karşı eylem yapan binlerce kişi, Kudüs'e doğru başlattıkları yürüyüşlerinde sona geldi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ellerinde İsrail bayrağı taşıyan eylemciler, davullar çalıp hükümet karşıtı sloganlar atarak Kudüs'e giden ana otoyoldan şehre giriş yaptı.

"AYDINLIĞI KARANLIKTAN AYIRMAK İÇİN"

Günlerdir yürüyen göstericiler geceleri yol üstünde kamp kuruyordu. Pazar günü yapılacak oturum öncesi parlamento önünde eylem yapmayı planlayan protestoculardan Shikma Bressler, protestonun parlamentoda yapılacak oylamayı durdurup durduramayacağını bilmediğini söyleyerek, "Ama oylama son adım değil. Bu yüzden, bu ülkede yanlışı doğrudan, aydınlığı karanlıktan ayırmak için güçlerimizi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Yürüyüşe katılan göstericilerden Asmat Meron ise AA muhabirine yaptığı açıklamada eylem yapmaktan başka çaresi olmadığını belirterek, "Demokrasiden vazgeçemem, İsrail'den vazgeçemem, evde oturamam. Güneşte yürümek, çocuklarımı evde bırakmak, sabahın erken saatlerinde kalkmak zor ama başka seçeneğim yok. Bu bir misyon ve vizyon" ifadelerini kullandı.

Meron, yürüyüşün hükümete baskı araçlarından biri olduğunu söyledi.

"Ben sadece bir kişiyim ve benim yapabileceğim bu. Sonunda adaletin kazanacağını düşünüyorum. Her şeyimizi bu ülkeye verdik. Bugün de çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyorum" diyen Meron, buna karşı direnişin uzun bir mücadele olduğunu belirtti.

"NETANYAHU'NUN NE KADAR İLERİ GİDECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

İsrailli Itamar ise ülke demokrasini Netanyahu koalisyonundan korumak için yürüdüğünü ifade etti. Itamar, "İsrail'in, Macaristan, Polonya gibi yarı demokrasilere, Rusya gibi bir ülkeye dönüşmesine karşı çıkıyoruz" diye konuştu. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi konusunda 'ne kadar ileri gideceğini' bilmediklerine dikkati çeken Itamar, şunları kaydetti:

"İsrail toplumunun büyük kısmı demokrasimizin temeli yargıya karşı Netanyahu'nun giriştiği bu hamleyi kabul etmiyor. Şu anda Netanyahu'nun ne düşündüğünü anlamak mümkün değil çünkü Netanyahu akla yatkın ne varsa aksine hareket ediyor."

NE OLMUŞTU?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

İSRAİL ORDUSUNDA GÖREVİ BIRAKANLAR OLDU

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

İlgili Haberler
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
İsrail polisi Doğu Kudüs'teki cuma namazına müdahale etti
İsrail polisi Doğu Kudüs'teki cuma namazına müdahale etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İsrail Başkanı Netanyahu Türkiye'ye geliyor
Aylardır protesto ediliyordu. Netanyahu'dan "yargı düzenlemesi mesajı"
Aylardır protesto ediliyordu. Netanyahu'dan "yargı düzenlemesi mesajı"
Öne Çıkanlar
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Son Haberler
Pendik'te kız arkadaşıyla kavga eden şüpheli evi ateşe verdi Güncel
Pendik'te kız arkadaşıyla kavga eden şüpheli evi ateşe verdi
Sivasspor hazırlık maçında hata yapmadı Spor
Sivasspor hazırlık maçında hata yapmadı
Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı Spor
Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı
Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaroğlu istifa şartını açıkladı Siyaset
Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaroğlu istifa şartını açıkladı
Ahşap atölyesinde elini kesim makinesine kaptırdı 4 parmağından oldu Güncel
Ahşap atölyesinde elini kesim makinesine kaptırdı 4 parmağından oldu
Ankaragücü'nden flaş transfer Spor
Ankaragücü'nden flaş transfer