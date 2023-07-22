İsrail'de halk ayaklandı. Binlerce kişi Kudüs'e yürüyor

İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlayan yasa tasarısının pazartesi günü mecliste oylanması bekleniyordu. Aylardır on binlerce İsrailliyi sokaklara döken tartışmalı yargı düzenlemesine karşı eylem yapan binlerce kişi, Kudüs'e doğru başlattıkları yürüyüşlerinde sona geldi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ellerinde İsrail bayrağı taşıyan eylemciler, davullar çalıp hükümet karşıtı sloganlar atarak Kudüs'e giden ana otoyoldan şehre giriş yaptı.

"AYDINLIĞI KARANLIKTAN AYIRMAK İÇİN"

Günlerdir yürüyen göstericiler geceleri yol üstünde kamp kuruyordu. Pazar günü yapılacak oturum öncesi parlamento önünde eylem yapmayı planlayan protestoculardan Shikma Bressler, protestonun parlamentoda yapılacak oylamayı durdurup durduramayacağını bilmediğini söyleyerek, "Ama oylama son adım değil. Bu yüzden, bu ülkede yanlışı doğrudan, aydınlığı karanlıktan ayırmak için güçlerimizi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Yürüyüşe katılan göstericilerden Asmat Meron ise AA muhabirine yaptığı açıklamada eylem yapmaktan başka çaresi olmadığını belirterek, "Demokrasiden vazgeçemem, İsrail'den vazgeçemem, evde oturamam. Güneşte yürümek, çocuklarımı evde bırakmak, sabahın erken saatlerinde kalkmak zor ama başka seçeneğim yok. Bu bir misyon ve vizyon" ifadelerini kullandı.

Meron, yürüyüşün hükümete baskı araçlarından biri olduğunu söyledi.

"Ben sadece bir kişiyim ve benim yapabileceğim bu. Sonunda adaletin kazanacağını düşünüyorum. Her şeyimizi bu ülkeye verdik. Bugün de çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyorum" diyen Meron, buna karşı direnişin uzun bir mücadele olduğunu belirtti.

"NETANYAHU'NUN NE KADAR İLERİ GİDECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

İsrailli Itamar ise ülke demokrasini Netanyahu koalisyonundan korumak için yürüdüğünü ifade etti. Itamar, "İsrail'in, Macaristan, Polonya gibi yarı demokrasilere, Rusya gibi bir ülkeye dönüşmesine karşı çıkıyoruz" diye konuştu. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi konusunda 'ne kadar ileri gideceğini' bilmediklerine dikkati çeken Itamar, şunları kaydetti:

"İsrail toplumunun büyük kısmı demokrasimizin temeli yargıya karşı Netanyahu'nun giriştiği bu hamleyi kabul etmiyor. Şu anda Netanyahu'nun ne düşündüğünü anlamak mümkün değil çünkü Netanyahu akla yatkın ne varsa aksine hareket ediyor."

NE OLMUŞTU?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

İSRAİL ORDUSUNDA GÖREVİ BIRAKANLAR OLDU

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.