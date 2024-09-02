İsrail’de halk sokaklara döküldü. Netanyahu’ya ölüm sloganları atıldı

İsrail, ordunun 6 esirin cesedinin bulduğunu açıklamasıyla büyük bir kaosa sürüklendi. Halk 6 esirin öldürüldüğünü öğrenince başkent Tel Aviv’de sokaklara döküldü. ve "Netanyahu'ya ölüm" sloganları atılmaya başlandı. Hamas ise 6 esirin İsrail'in bombalarıyla öldüğünü açıkladı.

İSRAİL'DE '6 CESET' KAOSU

İsrail’in Tel Aviv şehrinde toplanan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki hükümetin istifa etmesi amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler, ellerine aldıkları İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler kaldırdı.

Protestocular, hükümetin rehine anlaşmasını imzalamasını ve herkesi eve getirmesini isteyerek 2 numaralı Kuzeye Giden Yol'u tamamen kapattı.

POLİS İLE ARBEDE YAŞANDI GÖZALTILAR VAR

"Netanyahu'ya ölüm" sloganları atan İsrailliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. İsrail'in Haifa şehrindetoplanan binlerce kişi, şehrin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı. İsrail basınına göre 15 protestocu polis ekipleri tarafından tutuklandı.

HAMAS ESİRLERİN ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Hamas, İsrail'i kaosa sürükleyen 6 esirin ölüm sebebini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, gerçekleştirdiği açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin "ABD silahlarıyla Filistin halkını katleden siyonistlerin bombardımanları sonucu” yaşamını yitirdiklerini söyledi.