İsrail’de halk stok yapmak için marketleri resmen yağmaladı

İsrail-Filistin çatışmasının sürdüğü bir ortamda, İsrail ordusu halka en az 72 saat yetecek yiyecek ve su stoku yapması uyarısında bulundu.

KAYNAK: İHA
İsrail’de halk stok yapmak için marketleri resmen yağmaladı

Uyarıda, çatışmaların uzun sürebileceği ve her ailenin acil durumlar için gerekli malzemeleri temin etmesi gerektiği belirtildi. Halktan sığınağa giden yolu açık tutması istenilen uyarıya rağmen, halk marketlere akın ederek rafları boşalttı.

Ordu: Uyarı yeni değil

Olay, 9 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı yapıldı. Uyarıda, “Çatışmalar uzun sürebilir ve her ailenin su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmana sahip olmasını sağlaması önemlidir” denildi. Halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.

Ordu sözcüsü, söz konusu uyarının yeni olmadığını ve her zaman yürürlükte olduğunu belirtti. Sözcü, “Bu uyarı rutin bir uyarıdır ve her zaman geçerlidir. Halkımızın güvenliği için bu uyarıyı dikkate almasını rica ediyoruz.” dedi.

Halk marketleri boşalttı

Ordu uyarısına rağmen halk marketlere akın etti. Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü. Bazı marketlerde stokların tükendiği ve fiyatların arttığı bildirildi. Halkın stok yapma telaşı sosyal medyada da yankı buldu. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken, bazıları da mizah yaptı.

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