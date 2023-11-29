İsrail’de hükümet içinden Netanyahu’ya tehdit: Savaş durursa hükümeti dağıtırız

İsrail'de, Gazze konusunda daha önce de Başbakan Binyamin Netanyahu ile fikir ayrılığına düşen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sessizliğini bozdu.
Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir, sosyal medya hesabından Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.
Ben-Gvir paylaşımında, "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması." ifadesini kullandı.
İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.
Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.
Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.