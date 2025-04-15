İsrail'de iç güvenlik krizi: Gizli bilgileri sızdıran yetkili gözaltında

İsrail Adalet Bakanlığı’na bağlı Polis Soruşturma Dairesi (PID), Shin Bet bünyesinde görev yapan bir yetkilinin gizli bilgileri yetkisiz kişilere sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu soruşturmanın detayları, uzun süre yayın yasağıyla korunuyordu. Ancak PID, “yayın yasağına rağmen yanlış ve eksik bilgilerin kamuoyuna ulaştırılması” nedeniyle bu yasağı kaldırma kararı aldı. Bu karar sonrası, olayın kamuoyuna açıklanan ayrıntıları geniş yankı buldu.

BİLGİ SIZINTISININ ARKASINDA NE VAR

PID açıklamasında, hangi bilgilerin sızdırıldığı belirtilmezken, zanlının avukatları Uri Korb ve Sivan Russo, iki ayrı bilgi sızıntısının gerçekleştiğini doğruladı. Zanlının Shin Bet bünyesinde onlarca yıl boyunca sadakatle görev yaptığı ve “kamusal açıdan büyük önem taşıyan bilgileri, herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmaksızın kamuoyuna duyurmak amacıyla” paylaştığı ifade edildi.

Avukatlara göre zanlı, biri hükümet üyesi olmak üzere üç kişiye bilgi aktardı. Bunlardan ilki, İsrail’in Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli’ye ve gazeteci Amit Segal’e verilen bir belgeydi. Bu belgede, Shin Bet’in bazı siyasi figürler ve çevrelerine dair soruşturma yürütmeyi planladığı bilgisi yer alıyordu.

İkinci sızıntı ise 7 Ekim saldırılarına dair Shin Bet’in yürüttüğü kapsamlı iç soruşturmayla ilgiliydi. Bu bilgiler, gazeteci Shirit Avitan’a aktarıldı. Avukatlar, kamuoyuna sızan özetlerin gerçeği yansıtmadığını, Shin Bet’in olay öncesi tutumuna dair daha karmaşık bir tablo çizildiğini savundu.

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KAHANİZM GÖLGESİ VE POLİS

Gazeteci Amit Segal, 23 Mart tarihli bir paylaşımında, Shin Bet’in İsrail polis teşkilatına Kahanizm'in sızması yönünde bir inceleme başlattığına dair belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Kahanizm, İsrail’de terör örgütü kabul edilen ve Araplara yönelik ırkçı politikalarıyla bilinen “Kach” hareketiyle ilişkilendirilirken, bu hareketin geçmişteki önemli üyelerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in adı da tartışmaların odağına oturdu.

Her ne kadar Ben-Gvir, bu hareketle artık bir bağının olmadığını belirtmiş olsa da son yıllarda Rabbi Meir Kahane için düzenlenen anma törenlerine katılarak konuşmalar yapmıştı.

YAYIN YASAĞINA SİYASİ TEPKİ

6 Nisan’da getirilen yayın yasağı, 14 Nisan’da Likud milletvekili Tally Gotliv tarafından sosyal medya üzerinden ihlal edildi. Gotliv, Shin Bet Başkanı Ronen Bar’ı koruma amacı taşıdığını savunduğu yasağın, ulusal güvenlikle bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Gotliv, 2022 sonundan bu yana çok sayıda yayın yasağını ihlal etti. 2023’te, hükümetin yargı reformlarına karşı protesto hareketinin önde gelen ismi Profesör Shikma Bressler’in eşinin Shin Bet çalışanı olduğunu kamuoyuna duyurmuş ve bu nedenle halen bir cezai soruşturmayla karşı karşıya bulunuyor.

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BEN-GVİR: “KOMPLONUN PARÇASI”

Olayın ardından açıklama yapan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gözaltının kendisine yönelik bir siyasi komplo olduğunu iddia etti. X hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkımda bilgi toplayın talimatından sonra şimdi de beni hedef almak için harekete geçtiler” ifadelerini kullandı. PID’nin gazetecileri dinlediğini iddia eden Ben-Gvir, bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. PID ise bu suçlamaları reddetti. Bakanın ofisi, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

PID, Shin Bet personelini soruşturma yetkisine, sadece özel izinlerle sahip olabiliyor. Bu nedenle yürütülen soruşturma oldukça hassas bir süreç olarak değerlendiriliyor. Zanlının kimliği hala açıklanmadı ancak kamuoyunda bu sızıntıların etkileri derinleşiyor.

İsrail’de istihbaratın şeffaflığı, siyasal denetim ve basın özgürlüğü sınırları arasındaki dengenin tekrar tartışmaya açıldığı bu olay, yalnızca bir soruşturma değil, aynı zamanda devlet içi güç dengeleri açısından da bir kriz olarak değerlendiriliyor.