İsrail’de siren sesleri duyuldu! Füze fırlatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail’de siren sesleri duyuldu! Füze fırlatıldı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikast sonucunun ardından Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı bildirildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik suikastların ardından Orta Doğu'da gerilimin tırmanmaya başladı.

Yemen'den İsrail'e yönelik bir füze saldırısı gerçekleşti ve özellikle Tel Aviv ile çevrede patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki sirenler çalarak halkı uyardı. İsrail ordusu, sirenlerin Yemen'den fırlatılan füzelerin etkinleştiğini duyurdu.

Bölgedeki tanıklar, bir dizi patlama sesine tanıklık ederken, saldırının etkisi İsrail'in farklı bölgelerinde hissedildi.

Bu gelişme, Nasrallah suikastı sonrasında bölgedeki yeni bir şiddet olaylarının fiyaskoları olarak değerlendirildi.

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