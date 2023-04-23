İsrail’de sular durulmuyor. Halk yine meydanlara indi

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestolar için yine sokaklara indi.

İsrail’de sular durulmuyor. Halk yine meydanlara indi

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler protestoların 16’ncı haftasında yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Netanya, Birüssebi, Rehovot gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de otuz binin üzerinde protestocu, Kaplan Caddesi'nde eylem yaptı.

İsrail polisi Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli şehirlerde bazı yolları kapattı.

Başkentteki bir grup gösterici ise Tel Aviv’in Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikalarına karşı insan hakları örgütlerince İsrail'e atfedilen ırk ayrımını protesto ederek "apartheid" kelimesinin harflerini taşıdı.

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ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak hükûmetin, ertelediği düzenlemeyi mayıs başında yine Meclise getirmesi bekleniyor.

(AA)

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