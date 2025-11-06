Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze'de kabul edilen ateşkese ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna yönelik konuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini iddia etti.

'SADECE BİZİM KABUL ETTİKLERİMİZ GAZZE'YE GİRECEK'

Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini vurgulayan Netanyahu, 'İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler.' ifadesini kullandı.