İsrail’de yargı reformu protestosu. Otoyolu trafiğe kapattılar

İHA

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan reform paketine karşı “sivil itaatsizlik eylemleri” düzenleniyor.

Başkent Tel Aviv’de , İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, polisin aldığı tüm önlemlere rağmen bariyerleri aşıp Ayalon Otoyoluna çıktı. Her iki yönde de trafiği durduran göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Polisin müdahalesi ise gecikmedi. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere karşı tazyikli su kullandı. Yolun açılması için atlı polisler de bölgeye sevk edildi. Kentte 26 kişi gözaltına alındı. Ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde de polisle göstericiler karşı karşıya geldi.

Polis, kapatılan bir yolu açmak için göstericilere karşı tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.





TEPKİ ÇEKEN YARGI REFORMU

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı” bugün Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti