İsrail'de yüksek mahkeme Netanyahu'nun yargı reformu yasasını iptal etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki "Akla Yatkınlık Yasası"nı iptal etti.

Yüksek Mahkeme, iptal kararını 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla verdi.

İsrail’de Yüksek Mahkeme, “akla uygunluk standardı" şeklinde ifade edilen hukuki terim ile hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda kararı bozma yetkisine sahip.

Buna göre, "akla uygun olmayan" bir karar, "kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar" olarak tanımlanıyor.

Koalisyon hükümeti, söz konusu yasa değişikliği ile Yüksek Mahkeme'nin bu yetkisini elinden alıyordu.

TARTIŞMALI YARGI REFORMU

Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlayan yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı, 24 Temmuz’da muhalefetin terk ederek boykot ettiği oylamada 64 "evet" ile meclisten geçmişti.

Tasarı, ülke genelinde milyonlarca kişinin sokağa çıktığı geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yaptığı İsrail'de yazılı bir anayasa bulunmuyor.