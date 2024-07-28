İsrail’den 24 saatte 4. baskın

Kaynak: AA
İsrail’den 24 saatte 4. baskın

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na son 24 saat içinde dördüncü kez baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri, bu sürede kampa dört kez operasyon gerçekleştirdi.

Filistinli aktivistler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin kampa askeri takviye gönderdiği ve bölgeye yoğun ateş açtığı görülüyor. İsrail ordusu, El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile hava saldırısı düzenlerken, kampı zırhlı araçlarla basarak yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hava saldırısı ve baskın sonucunda 17 ve 24 yaşlarındaki iki gencin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır olmak üzere toplam 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Filistin Kızılayı ise yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere 29 olarak güncelledi.

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