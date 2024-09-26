İsrail’den ateşkes açıklaması: Başbakan yanıt bile vermedi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsrail’den ateşkes açıklaması: Başbakan yanıt bile vermedi

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu , ABD ve Fransa'nın ateşkes çağrısını yanıt bile vermediği açıklandı.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ateşkesle ilgili haberlerin doğru olmadığı, ABD ve Fransa'nın çağrısına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "yanıt bile vermediği" ifade edildi.

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İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ateşkesle ilgili haber doğru değildir. Bu, Başbakan'ın yanıt bile vermediği bir Amerikan-Fransız önerisidir. Kuzeydeki çatışmaların hafifletilmesi yönündeki sözde direktifle ilgili haber ise gerçeğin tam tersidir.

Başbakan, kendisine sunulan plana göre IDF'ye tüm gücüyle savaşa devam etmesi talimatını verdi. Gazze'deki çatışmalar da savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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