İsrail’den ateşkes açıklaması: Başbakan yanıt bile vermedi

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ateşkesle ilgili haberlerin doğru olmadığı, ABD ve Fransa'nın çağrısına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "yanıt bile vermediği" ifade edildi.

İsrail’in saldırılarında 620 kişi öldü, 500 bin kişi yerinden edildi

Yapılan katliamın sırrı İsrail askerinin apoletinde saklı? Abdullah Ağar bu mesajın anlamını açıkladı

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ateşkesle ilgili haber doğru değildir. Bu, Başbakan'ın yanıt bile vermediği bir Amerikan-Fransız önerisidir. Kuzeydeki çatışmaların hafifletilmesi yönündeki sözde direktifle ilgili haber ise gerçeğin tam tersidir.

Başbakan, kendisine sunulan plana göre IDF'ye tüm gücüyle savaşa devam etmesi talimatını verdi. Gazze'deki çatışmalar da savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.