İsrail'den Batı Şeria'ya mermi ve gaz bombalı saldırı

Kaynak: AA
İsrail'den Batı Şeria'ya mermi ve gaz bombalı saldırı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Beyt Ummer kasabasına düzenlediği baskında bir Filistinli öldürüldü.

Filistin haber ajansına göre, çatışma sırasında İsrail güçleri gerçek ve plastik mermilerle, gaz bombası kullanarak Filistinlilere müdahale etti. Başından gerçek mermiyle ağır yaralanan İbrahim Hamza İbrahim Zeakik (20), hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Çatışmalar sırasında birçok kişi gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Zeakik'in iki hafta önce İsrail hapishanesinden tahliye edildiği ve iki yıl önce İsrail askerleri tarafından yaralandığı bildirildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 578'e yükseldi. İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

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