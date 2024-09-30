İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı! Ölüler var

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dün gece Kola Mahallesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında ölen ve yaralanan kişilere dair bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in çok katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu saldırı, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye dışında 2006'dan bu yana düzenlenen ilk saldırı oldu.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalar sürdüren İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında genellikle ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.