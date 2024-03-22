İsrail'den bir vahşet daha. Sivilleri yürürken İHA'yla tek tek vurdular

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İsrail'den bir vahşet daha. Sivilleri yürürken İHA'yla tek tek vurdular
İsrail Ordusunun Gazze Şeridi’ndeki sivilleri insansız hava aracıyla bombaladığı anlar gündem oldu.

İsrail’in Gazze ve Filistin’e saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu acımasızca sivilleri vuruyor.

Bu kez İsrail yürüyen 4 Filistinli genci insansız hava aracıyla vuruyor. Dört sivilin silah taşımadığı ve tehlikeli olmadığı görülüyor.

Buna rağmen İsrail acımasızca 4 sivili bombalıyor. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

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