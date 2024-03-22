İsrail'den bir vahşet daha. Sivilleri yürürken İHA'yla tek tek vurdular

İsrail’in Gazze ve Filistin’e saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu acımasızca sivilleri vuruyor.

Bu kez İsrail yürüyen 4 Filistinli genci insansız hava aracıyla vuruyor. Dört sivilin silah taşımadığı ve tehlikeli olmadığı görülüyor.

Buna rağmen İsrail acımasızca 4 sivili bombalıyor. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.