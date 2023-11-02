İsrail'den Cibaliye kampına 2 günde 3. saldırı

İsrail Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarına saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 44 kişinin kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na 2 günde 3. defa saldırdı.

İsrail'den Cibaliye kampına 2 günde 3. saldırı

Yaklaşık bir aydır Gazze'de katliam yapan İsrail, bu kez de Gazze'deki 2 mülteci kampını bombaladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. İsrail, Cibaliye kampında 2 günde üçüncü defa saldırdı. İlk belirlemelere göre Cibaliye'de 29 kişi Bureij'de ise 15 kişi hayatını kaybetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27. gününde de sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 9 bini aşarken, yaralı sayısı ise 32 bini buldu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

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