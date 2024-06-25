İsrail'den dikkat çeken Hamas açıklaması

İsrail'den Hamas açıklaması

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, katıldığı bir konferansta konuşma gerçekleştirdi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında açıklamalar yaptı. İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesinin gerekli olduğunu ifade eden Hanegbi, esirleri hatırlattı.

Hanegbi, "Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız" ifadesini kaydederken, Hamas’a karşı alternatif bir fikrin ortaya çıkarılması gerektiğini iletti.