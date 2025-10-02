İsrail'den dünya gündemini sarsacak Sumud filosu açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den dünya gündemini sarsacak Sumud filosu açıklaması!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu ile ilgili yeni açıklamasında "hiçbir teknenin ablukayı aşmada başarılı olamadığını" 443 gönüllünün de alıkonulduğunu iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 40 ülkeden ablukayı yıkarak Gazze'ye yardım taşımayı amaçlayan aktivistleri taşıyan 50'den fazla teknenin içinde bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı hakkında yeni açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi X hesabından gerçekleştirilen açıklamada filoya yönelik yasadışı müdahalenin sona erdiği ifade edildi. Filodaki aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü ifade edildi. Aktivistlerin hepsinin sağlığının iyi olduğunun altı çizildi.

"HİÇBİR TEKNE ULAŞAMADI"

Öte yandan açıklamada Sumud Filosu'ndaki hiçbir teknenin Gazze Şeridi kara sularına ulaşamadığı öne sürüldü. Filodan ele geçirilmeyen tek tekne kaldığı ve onun da "çatışma bölgesinin uzağında" olduğu aktarıldı.

Söz konusu son teknenin "çatışma bölgesine" girmesi halinde ona da saldırılacağı tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordusundan bir yetkili yerel basına yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda Sumud Filosu'ndaki 40'tan fazla teknenin ele geçirildiği değerlendirmesinde bulundu.

"EN AZ 443 KİŞİ İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULDU"

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada İsrail'in yasalara aykırı bir şekilde 47 ülkeden 443 gönüllüyü alıkoyduğu bildirildi. Gönüllülere tazyikli su ile saldırıldığı, lağım suyu sıkıldığı ve iletişimlerinin engellendiği bildirildi.

Son Haberler
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!