İsrail’den flaş savaş açıklaması: Kuzey’de hücuma geçmeye hazırız

İsrail’de bir tümeni ziyaret eden, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi.

İsrail’den flaş savaş açıklaması: Kuzey’de hücuma geçmeye hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını ve bunun olabileceği yorumunda bulundu.

"KUZEYDE HÜCUMA GEÇMEYE HAZIRIZ"

Halevi, İsrail'in kuzeyindeki bir tümeni ziyaretinde bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Halevi, "Kuzeyde hücuma geçmeye hazırız, bunun olabileceğini anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

HİZBULLAH LİDERİ: BUNUNLA YETİNMEYECEĞİZ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, cuma günü yaptığı konuşmada, "Lübnan cephesi olarak 8 Ekim'den bu yana savaşta olduklarını ve bununla yetinmeyeceklerini" söylemişti.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket ve antitank füzeleri atıldı. Antitank füzesinin bir araca isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti. Lübnan sınırı yakınlarındaki Kiryat Şmona, Metula ve çevresindeki İsrail yerleşimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, saldırının İsrail'in 4 sivili öldürdüğü hava saldırısına karşılık düzenlendiğini bildirerek saldırıyı üstlendi.

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