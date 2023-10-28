İsrail’den gazetecilere “Çıkın oradan katliamı görmeyin” mesajı

İsrail ordusu, Reuters ve AFP'ye bir mektup göndererek Gazze Şeridi'nde görev yapan gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceğini söyledi.

Gazze'deki gazetecilerin İsrail saldırılarının hedefi olmayacağına dair güvence istemeleri üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), AFP ve Reuters'a birer mektup yolladı.

"IDF, Gazze'de Hamas'ın tüm askeri faaliyetlerini hedef almaktadır" denilen mektupta, Hamas'ın askeri operasyonlarını kasıtlı olarak "gazetecilerin ve sivillerin yakınına" düzenlediği belirtildi.

"ÇALIŞANLARINIZIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEMEYİZ"

IDF, ayrıca Hamas hedeflerine yönelik yüksek yoğunluklu saldırıların çevredeki binalara zarar verebileceğini ve Hamas roketlerinin de yanlış ateşlenerek Gazze'deki insanları öldürebileceğini belirtti.

IDF'nin mektubu "Bu koşullar altında çalışanlarınızın güvenliğini garanti edemeyiz ve onların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almanızı şiddetle tavsiye ederiz" şeklinde sona erdi.

REUTERS VE AFP'DEN AÇIKLAMA

Reuters ve AFP, Gazze'deki gazetecilerin güvenliğinden büyük endişe duyduklarını açıkladı.

Reuters, İsrail ordusunun mektubunu aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Sahadaki durum vahim ve IDF'nin personelimizin güvenliği konusunda güvence vermekteki isteksizliği, yaralanma ya da öldürülme korkusu olmadan bu çatışmayla ilgili haberleri iletme yeteneklerini tehdit ediyor" dedi.

AFP Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd ise haber kuruluşunun da aynı mektubu aldığını söyledi.

Chetwynd, "İnanılmaz derecede tehlikeli bir durumdayız ve dünyanın son derece tehlikeli koşullarda çalışan büyük bir gazeteci ekibi olduğunu anlaması önemli" dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesi savaşın başlamasından bu yana çoğunluğu Gazze'de olmak üzere İsrail ve Güney Lübnan'da da en az 27 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.