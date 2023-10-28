İsrail’den Gazze’ye Operasyon Sürüyor: “Yolun Başındayız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ikinci aşamasının başladığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
İsrail’den Gazze’ye Operasyon Sürüyor: “Yolun Başındayız”

Netanyahu, “Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız” dedi.

Hedef: Hamas’ı Yok Etmek

Netanyahu, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların 22’nci gününde devam ettiğini belirtti. Netanyahu, İsrail’in hedefinin Hamas’ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmek olduğunu söyledi. Netanyahu, kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurguladı.

İncil’den Alıntı: “Hatırlıyoruz ve Savaşıyoruz”

Netanyahu, İsrail’in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirterek, Batılı ve Arap müttefiklerinin kendilerine destek verdiğini ifade etti. Netanyahu, Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil’den alıntı yaptı: “Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas’ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak.”

Operasyonun İlk Aşaması: Büyük Bir Hava Harekatı

Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, ilk aşamanın kara kuvvetlerinin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek olduğunu söyledi. Netanyahu, “Kazanacak olan biziz” ifadelerini kullandı ve “Henüz yolun başındayız” açıklamasını yaptı.

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