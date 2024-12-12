İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA
İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırıda "Levlahi" ailesine ait evin hedef alındığı, saldırıda kadın ve çocuklar dahil çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralananların tedavilerinin yapılmak üzere Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

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Gazze'nin merkezindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) yapılan saldırıda Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Kuzeydeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresine İsrail'in SİHA saldırısında da Filistinlilerin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nın Hulefa bölgesine havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 44 bin 835 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 106 bin 356 olduğu açıklandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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