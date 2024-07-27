İsrail'den Golan Tepeleri'ne roket saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırının bir futbol sahasına isabet ettiğini ve ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, yaralıların farklı derecelerde olduğunu ve ağır yaralıların helikopterlerle hastanelere taşındığını belirtti. Diğer yaralıların ise bölgedeki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırıya dair bilgilendirildiğini ve askeri sekreteriyle güvenlik istişarelerinde bulunduğunu duyurdu. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde güvenlik teşkilatının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey yetkililerle saldırıyı değerlendirdiği bildirildi.

Sosyal medyada, Mecdel Şems beldesindeki saldırı anlarına ait görüntülerde, bölgedeki alarm sistemlerinin çaldığı ve güçlü patlamaların yaşandığı görülüyor.

İsrail, 1967'de Suriye toprakları olarak kabul edilen Golan Tepeleri'ni işgal etmişti. Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal olarak değerlendirilmektedir.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyine yapılan İsrail saldırılarında 4 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ayrıca, Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzey bölgelerine akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemişti.