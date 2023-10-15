İsrail’den Halep Havalimanı'na füze saldırısı: Pistler zarar gördü, hizmet dışı kaldı

Suriye’de, Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

KAYNAK: AA
İsrail’den Halep Havalimanı'na füze saldırısı: Pistler zarar gördü, hizmet dışı kaldı

Suriye’de Beşşar Esad yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı’na yine saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Halep'teki uluslararası havalimanı 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanın yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.

Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı" ifadesine yer verildi.

İsrail, 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.

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