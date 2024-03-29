İsrail'den Halep Havalimanı'na saldırı

Suriye’de Beşar Esad hükümetine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep’te uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını öne sürdü.

Düşman roketlerine, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerince karşılık verildiği kaydedildi.

Saldırıya ilişkin, İsrail ya da Suriye’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Şam ve Halep’teki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.