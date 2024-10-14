İsrail'den Hizbullah saldırısıyla ilgili açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail'den Hizbullah saldırısıyla ilgili açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamalara göre, Hizbullah tarafından bir askeri üssün insansız hava aracı ile vurulması sonucu 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Bu olay, Hizbullah'ın misilleme saldırısı olarak değerlendiriliyor ve IDF, sosyal medya platformu X üzerinden durumu doğruladı.

Olayda 4 IDF askeri hayatını kaybetti. Yaralıların isimlerinin yayılmaması ve ailelerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Saldırıda en az 67 kişi yaralandı. Hizbullah, Binyamina bölgesi yakınlarındaki bir İsrail askeri üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini de aktardı.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin arttığını ve çatışmaların devam ettiğini gösterdi.

İsrail'den Hizbullah saldırısıyla ilgili açıklama

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