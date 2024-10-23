İsrail'den İran’a saldırı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'den İran’a saldırı mesajı

İsrail Savunma Bakanı Gallant, askeri üsse ziyaret gerçekleştirdi. Gallant burada yaptığı açıklamada, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssünü ziyaret etti.

Burada askerlerle bir araya gelen Gallant, onlara hitaben, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadesini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.

Son Haberler
Şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı
Şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı
Eski AK Parti Milletvekili adayı Sadettin Cangül hayatını kaybetti
Eski AK Parti Milletvekili adayı Sadettin Cangül hayatını kaybetti
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Yüksekova beyaza büründü
Yüksekova beyaza büründü
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi