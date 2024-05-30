İsrail'den karşı atak. Onlar da güneydoğuyu ‘Kürdistan’ olarak gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, İsrail'in dikkatini Türkiye'nin doğusuna çevirdiği izlenimini yarattı.

Yair Netanyahu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük İsrail" hedefine uygun olarak sözde "Kürdistan" haritasını paylaştı ve Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçladı. Bu paylaşım, İsrail'in bölgedeki politikalarına dair yeni tartışmalar başlattı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Paylaşımında, "Tüm gözler Kürdistan’da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun! Kürdistan’ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" ifadelerini kullanan Yair Netanyahu, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bir söylemde bulundu.

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, daha önce İslam karşıtı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Hollanda'daki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in "İğrenç ve korkunç. Bu bizim kültürümüze ait değil. Uluslarımız bu hayvan zulmünü ve barbarlık gününü yasaklamalı ve yasa dışı ilan etmelidir" şeklinde yaptığı İslam karşıtı tweeti kendi X-Twitter hesabında paylaşarak desteklemişti. Bu paylaşım, geniş çapta eleştirilere yol açmış ve Netanyahu'nun İslam'a yönelik nefret söylemiyle gündeme gelmesine neden olmuştu.

TÜRK DÜŞMANLIĞI İLE BİLİNİYOR

Yair Netanyahu'nun sosyal medya paylaşımları, Türk düşmanlığı ve Kürdistan destekçiliği iddialarını da beraberinde getirdi. Netanyahu, geçmişte yaptığı bir paylaşımda Türkleri Orta Asya'dan gelerek Hristiyanlara soykırım yapmakla suçlamıştı.

Netanyahu, ayrıca Türk bayrağına hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Instagram hesabının hikaye bölümünde "F... Turkey" yazan ve Türk bayrağını içeren bir görsel paylaşan Netanyahu, bu paylaşımdan sonra Instagram hesabını kapatmıştı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI İDDİALARI

Yair Netanyahu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle bir dönem sosyal medya kullanımına yönelik bir yasak getirildiği de iddia edilmişti.