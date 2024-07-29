İsrail'den küstah çağrı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz, ülkedeki diplomatlara "Tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri, Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaları" talimatını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Rize İl Teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanması, uluslararası alanda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" şeklindeki açıklamaları, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından eleştirildi.

Katz, Erdoğan'ı eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in akıbetiyle kıyaslayarak, "Saddam'ın sonuna" benzetmişti. Bugün ise Katz'ın Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması konusunda çağrıda bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin sonlandırılması yönünde çağrıda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın tehditkar sözlerini kınayarak, NATO üyelerine Türkiye'nin ittifaktan çıkarılması için acil eylem çağrısında bulunulduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" denildi.