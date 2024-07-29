İsrail'den küstah çağrı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Düzenleme: Kaynak: TGRT
İsrail'den küstah çağrı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sonlandırılması için diplomatik temsilciliklere acil eylem çağrısında bulunduğu bildirildi. Katz'ın, NATO üyesi ülkelerle derhal iletişime geçilmesi gerektiğini belirttiği ve bu yönde adımların atılmasını istediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz, ülkedeki diplomatlara "Tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri, Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaları" talimatını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Rize İl Teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanması, uluslararası alanda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" şeklindeki açıklamaları, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından eleştirildi.

yisrael-katz-afp-2164076.jpg

Katz, Erdoğan'ı eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in akıbetiyle kıyaslayarak, "Saddam'ın sonuna" benzetmişti. Bugün ise Katz'ın Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması konusunda çağrıda bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin sonlandırılması yönünde çağrıda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın tehditkar sözlerini kınayarak, NATO üyelerine Türkiye'nin ittifaktan çıkarılması için acil eylem çağrısında bulunulduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" denildi.

İlgili Haberler
Torpilsiz Vargas ve Che Guevara neden Türktür. İlk kez Orhan Can açıkladı
Daha 500 liralık yurt dışı çıkış harcına alışmadan yeni zam göründü
Ünlü oyuncu Bakanlığı böyle rezil etti: Mersin'in euro bölgesinde olduğunu bilmiyordum
Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Kendisini ABD'nin Türkiye Büyükelçisi sanmaktadır
Amedspor'da deprem. Ersun Yanal ne yapacağını bilemedi
'Dolar bir gecede 50 lirayı görebilir' Ünlü ekonomistten kurda tsunami açıklaması
En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı belli oldu
Yaktın bizi Zehra Güneş
Son Haberler
Türk dizilerinin yeni yolculukları Yazarlar
Türk dizilerinin yeni yolculukları
Adil olunamamakta yanlış yaptı! Yazarlar
Adil olunamamakta yanlış yaptı!
Çok acı ama maalesef gerçek Yazarlar
Çok acı ama maalesef gerçek
Üniversitelerimizde hacamat ve sülükle tedavi öğretiliyor mu? Yazarlar
Üniversitelerimizde hacamat ve sülükle tedavi öğretiliyor mu?
Sosyal medyada sanal kimliklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri Yazarlar
Sosyal medyada sanal kimliklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri
Olimpiyatlar ve Türkiye Yazarlar
Olimpiyatlar ve Türkiye
Yüzde 30 vergi ile 157,8 milyar doları kurtaramayız Yazarlar
Yüzde 30 vergi ile 157,8 milyar doları kurtaramayız