İsrail’den limanlarına talimat: Gemi bilgileri gizlenecek

Kaynak: AA
İsrail’den limanlarına talimat: Gemi bilgileri gizlenecek
İsrail hükümeti, Husi saldırıları gerekçesiyle ülke limanlarına gelen ya da gelmekte olan gemi bilgilerinin gizlenmesi talimatı verdi.

Son dönemde Türkiye'nin 'gemiler vasıtasıyla İsrail'le yaptığı iddia edilen ticaret' tartışmaları sürerken İsrail hükümetinden flaş bir adım geldi.

İsrail’in ekonomi haber sitesi Globes’un haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki limanlara, gemilerin geliş ve gidişleriyle ilgili bilgilerin internet sitelerinden kaldırılması yönünde “acil” bir talimat yayınladı.

Konseyin talimat açıklamasında, "Gelecekte artık dikkate alınması gereken bir sorun olmadığı netleştiğinde, önceki duruma geri dönmek mümkün olacak" ifadelerine yer verildi.

HUSİLER, GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail’in söz konusu kararı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının ardından geldi.

Husiler, kasımda, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını ilan etmişti.

Husiler, 12 Kasım’da uyarılarına cevap vermeyen İsrail'e giden “STRINDA” adlı bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Norveç gemisinin 4 Ocak'ta İsrail'e yanaşacağını bilgisine, İsrail’in Usdud (Aşdod) Limanı'nın internet sitesinde basit bir aramayla kolaylıkla ulaşılabiliyordu.

Daha önce de Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

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