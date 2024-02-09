İsrail'den Refah'a operasyon sinyali. ABD'den açıklama geldi: felaket olur

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki son duruma ve İsrail'in Refah kentine olası operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, Gazze'de güneye doğru itilen yüz binlerce kişinin Refah’taki dar bölgeye sıkıştığını hatırlattı.

ABD’li koordinatör, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil."

Refah'a yönelik olası askeri operasyona ilişkin soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de, Biden yönetiminin bu planı desteklemediğini vurguladı.

Patel, "1 milyondan fazla kişinin sığındığı bu bölgeye plansız şekilde operasyon yapmak bir felaket olur." diye konuştu.

YERİNDEN OLAN FİLİSTİNLİLERİN ÇOĞU REFAH'TA

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon kişinin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerlerinden oldu.

Yerinden olanların Filistinlilerin büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah’a sığındı.

Nüfusu 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşan Refah’ta, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den önce yaklaşık 280 bin kişi ikamet ediyordu.

İsrail yönetimi ise son olarak Refah'a saldıracağının sinyallerini verdi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Han Yunus’ta görev yapan İsrail birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah’a taşıyacaklarını söylemişti.



Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.