İsrail’den Refah’ın doğusuna ek birlik

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda bulunan 162. Tümen'e katılmak üzere gece saatlerinde bir komando birliği gönderdi.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail hükümetinin Refah'taki "kara saldırılarını genişletmeyi" onaylama sürecinde, Refah'a ek askeri birliklerin gönderildiği vurgulandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin tahliye edilmesini talep etmişti. 7 Mayıs sabahı ise Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatılmış ve Mısır ile Gazze arasındaki sınır kapısının Gazze tarafı ele geçirilmişti.