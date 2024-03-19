İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın: 20 kişi öldü, 200 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın: 20 kişi öldü, 200 kişi tutuklandı
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskında 20 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi tutukladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana aralıksız devam ediyor.

30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne 4’üncü kez baskın düzenlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, baskında 20 kişinin öldürüldüğünü, 200 kişinin de tutukladığını duyurdu.

1 İsrail askerinin baskın sırasında öldüğünü belirten Hagari, hastanede silah ve para bulduklarını iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yerel saatle 02.00’de düzenlenen baskında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu, hastane avlusunda İsrail tanklarının bulunduğu, özel cerrahi binasına füze fırlatıldığı belirtilmişti.

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