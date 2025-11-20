İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, Suriye'de işgal ettikleri bölgeye baskın düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada baskında 3 Suriye vatandaşının alıkonulduğu belirtildi. Açıklamada silah kaçakçılığı şebekesine dahil oldukları iddiasıyla 5 İsrail askeri ve 4 İsrail vatandaşının da gözaltına alındığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, beş askerin Dürzi kasabası Hader yakınlarından Suriye'ye silah getirdiklerini ve bu silahları daha sonra İsrail'deki suç unsurlarına teslim ettikleri belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinden Suriye içlerine giren askerlerin ülkeye kaçak yollarla silah ve mühimmat getirdiklerinin tespit edildiği iddia edildi.