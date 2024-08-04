İsrail’den Türk bayrağına bir saygısızlık daha

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin üzerinde bir insansız hava aracı tarafından açılan İsrail bayrağı tepki çekti.

Bayrak taşıyan ve Büyükelçilik üzerinde izinsiz şekilde uçan dronu ise İsrailli sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Ohad Ben Hamo’nun kullandığı öğrenildi. Hamo, daha sonrasında görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

ABD'deki Yahudi Haber Ajansı, büyükelçiliğin üzerindeki İsrail bayrağının görüntüsünü "Türkiye NATO'nun İsrail'i savunmasını engelliyor" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

TÜRKİYE HANİYE İÇİN MİLLİ YAS İLAN ETMİŞTİ

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı bombalı suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Türkiye Haniye’nin cenazesinin kaldırılacağı 2 Ağustos Cuma günü ülke genelinde milli yas ilan etmiş; kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İSRAİLLİ BAKANDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

2 Ağustos Cuma günü ise İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yanan Türk bayrağı ve İstanbul görseli paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alırken, paylaşımına İBB Başkanı İmamoğlu’nu da etiketlemesi dikkat çekmişti.