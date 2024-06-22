İsrail'den yeni saldırı planı. 'Kararı yakında alacağız'

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

İsrail’in, "Hizbullah Hareketi’nin, topraklarına ve vatandaşlarına saldırmaya devam etmesine izin veremeyeceğini" ifade eden Bakan Katz, gerekli kararları yakında alacaklarını söyledi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilişkin açıklamalarını "tehdit" olarak değerlendiren Katz, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"Özgür dünyanın kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer alması" gerektiğine dikkat çeken Katz, "Bizim savaşımız aynı zamanda sizin de savaşınızdır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olasI saldırısında GKRY'nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat aldıklarını böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası olarak görüp bu şekilde tutum sergileyecekleri açıklamasında bulunmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kombos, telefon görüşmesinde, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek vermeyeceklerini ifade etmiş, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" belirtmişti.