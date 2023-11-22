İsrail’e savaş mı ilân ettik?!

Netanyahu’nun çeteleri Prof. Dr. Ahmed Bahar’ı da katlettiler. İnsan tanıdığı, röportaj yaptığı bir insanın katlini duyunca ne hisseder? İçim sızladı. Onun “Türkiye teşhisi”ne katılmam elbette mümkün değildi. Daha yakın zamanda 13 Kasım 2023’te bu köşede onunla yaptığım görüşmeyi verdim. (O konuşma şimdi daha bir anlam kazandı.

Ahmed Bahar’ın katli, bana daha önce görüştüğüm, katlediler siyasî isimleri aklıma getirdi. Hepsi kamuoyunda biliniyor.

Çehar Dunyev Çeçenistan’ın bağımsızlığı için mücadele verirken Ruslar telefonla konuşurken yerini tespit edip bombaladılar. Grozni’de 11 katlı başkanlık binasında görüşmüştüm.

Salman Raduyev, Çeçenlerin efsanevî kahramanı... Dudayev’in damadı bilinir. Dudayev’in kardeşinin damadı. “Yalnız Kurt” Salman Raduyev’i Ruslar hapse attılar ve hapiste döve döve öldürdüler. Ruslara çok çektirmişti. Elinde silah dağda gezen adamla nasıl görüştüğüm akla gelebilir. Çeçenistan’da değil; Türkiye’de görüştüm. Bir çatışmada ağır yaralanmıştı. Bir yolunu bulup Türkiye’ye getirmişlerdi. Sonra gitti ve yakalandı.

Zoran Cinciç, Sırbistan’da Demokratik Parti lideriydi. Belgrad’da Teraziye Caddesi’ndeki -aynen böyle... Caddenin adı “Teraziye”. Osmanlıdan kalma- parti binasında uzun uzun konuşmuştum. Ona yaptığım bir teklifi yine burada yazmıştım. O sıra Kosova’da kaynıyordu. Kosovalıların lideri İbrahim Rugova’yla görüşüp görüşmeyeceğini, benim aracılık yapmak istediği söyledim. O kabul etti ama ben İbrahim Rugova’ya kabul ettiremedim. Sonra Başbakan olan Zoran Cinciç, başbakanlık binasına girerken vuruldu. Onu samimi görmüştüm. Çok üzüldüm. Sonra Belgrad’a gittiğimde vurulduğu yeri özellikle görmek istedim.

Bir yazımda şu notu düşmüştüm: “Ekrem Mantık'ı rahmetle anmak istiyorum. Barzanîlerin Erbil valisiydi. Bombalı saldırıda hayatını yitirdi. Kendisiyle, makamında, samimî bir sohbetimiz olmuştu. Barzanî'nin yardımcısı Sami Abdurrahman'la da konuşmuştum. Ama Ekrem Mantık'ı ondan ayırıyorum.”

Sami Abdurrahman da aynı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Daha başka da var. Uzatmayacağım.

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Bizim kadar Gazze için çabalayan yok. ABD, Batı ülkeleri cehennemin dibine... Ya İslâm ülkeleri, Arap ülkeleri hangi vicdanla sessiz kalabiliyorlar? Batı Şeria da Filistin ama Gazze kadar öne çıkmadı. Elbette şu an Siyonistlerin akıl almaz, vicdan kabul etmez, tarihin kara sayfasına yazarken bile kalemlerin titreyeceği vahşeti ancak Naziler’de görürsünüz, desek Nazilere de ayıp olacak. Evet onlar, Yahudi’si, çingenesi, kendisinden olmayanları ateşlere attılar, zehirlediler, kurşuna dizdiler... Ya “demokratik, insancıl, saygı uyandıran” İsrail’in yaptıkları?!... Tartıya vursanız alaşağı olur. Çünkü geçmişin tarih idraki, ırk idraki, bugünden çok farklı. Bu farklılık içinde, sen caniliğe girişirsen, Nazi Almanya’sını kat kat aşarsın.

Neden Türkiye’nin sesi fazla? Önceki akşam Saray Hükûmeti toplantısının ardından Reis Bey, konuşmasında Siyonist vahşetine ağırlık verdi. Bir savaş ilânıydı âdeta.

Alenî savaş ilânının ileride bize ağır yükü olacağı hesap edildi mi? Yoksa bodoslama mı dalıyoruz?

HAMAS’a övgüler dizildiğine göre, bir bağlantıda var belli ki.

İnsanın aklına bin türlü şey geliyor... HAMAS’ın tünellerin planları bizden mi? Silahlar acaba bizim vasıtamızla mı yığıldı? İstihbarî bilgiler bizden mi akıyor?

Tabiî desteğimiz açıklanmaz ama ben sormuş olayım. Nasıl olsa ileride ne verdik ne vermedik, ortaya çıkacak.